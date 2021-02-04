Репортаж BBC вызвал гнев МИД Китая: Пекин требует извинений

В Пекине очень недовольны работой журналистов BBC, которые опубликовали репортаж про пандемию "54 дня". Журналисты пришли к выводу, что китайские чиновники и власти скрывали информацию о ситуации.

Репортаж вышел в конце января, и уже во вступительных словах к нему отмечалось, что "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру".

В ответ на это МИД Китая выразил недовольство: по заявлению ведомства, Пекин считает необходимыми извинения (причём публичные) и прекращение "негативного влияния".