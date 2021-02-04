В Пекине очень недовольны работой журналистов BBC, которые опубликовали репортаж про пандемию "54 дня". Журналисты пришли к выводу, что китайские чиновники и власти скрывали информацию о ситуации.
Репортаж вышел в конце января, и уже во вступительных словах к нему отмечалось, что "существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники, и что они говорили миру".
В ответ на это МИД Китая выразил недовольство: по заявлению ведомства, Пекин считает необходимыми извинения (причём публичные) и прекращение "негативного влияния".
"Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство Би-би-си в Пекине обратило должное внимание на серьезную позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения", — сообщили в МИД Китая.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.