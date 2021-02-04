Партия, социализм, "очень безопасно": в чём уверены жители Китая

Интересные итоги опроса жителей Китая публикует китайское агентство Xinhua News Agency. Общественная психология в стране, оказывается, вполне неплоха: жители Китая верят партии и её делам, а также считают, что условия жизни становятся лучше.

Исследование провели эксперты Национального бюро статистики КНР. По их данным, рост удовлетворённости населения условиями жизни и благами, которые предоставляет экономика, составил 4,2 и 17,8 процента в сравнении с 2016 годом.

Также оказалось, что опрошенные уверены: китайское общество "очень безопасно" (примерно на 20,7%). Улучшились и показатели доверия марксизму, а также к Центральному комитету КПК. Таким образом, политика "социализма с китайскими особенностями" нашла отклик у многих жителей страны.

Даже ситуация с коронавирусом, как оказалось, не заставила китайцев разувериться во властях. Предпринятые чиновниками меры были названы опрошенными "трогательным жестом", который вдохновил людей по всей стране.