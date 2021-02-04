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Китай назвал четыре условия восстановления отношений с США

Мир

Китай и США могут добиться "больших успехов", если будут работать вместе, но для этого Вашингтон должен" преодолеть устаревший менталитет соперничества", возобновить контакты и перестать вмешиваться во внутренние дела Пекина.

Китай назвал четыре условия восстановления отношений с США

Об этом заявил глава Центрального Комитета по иностранным делам Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, который уверяет, что развитие его страны "является процессом, который никакая сила не сможет остановить".

Выступая на онлайн-форуме, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, Ян напомнил, что Вашингтон и Пекин представляют "две крупнейшие экономики" мира и являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, эффективное сотрудничество которых "напрямую влияет на благосостояние всех людей, а также на мировой мир, развитие и процветание".

"В течение последних лет, администрация Трампа приняла плохую политику в отношении Китая, погружаясь в самые сложные отношения, — отметил дипломат. - Некоторые люди в США, продолжая мысль о "холодной войне", видят в Пекине угрозу. Они вмешивались в его внутренние дела и подорвали часть его интересов, отменив обмен и взаимовыгодное сотрудничество между двумя сторонами".

По его словам, действуя так, американцы "серьезно повредили" отношениям КНР и США, а также фундаментальным интересам двух народов.

"Задача обеих стран сейчас — восстановить отношения на предсказуемом и конструктивном пути развития", — подчеркнул Цзечи.

Четыре условия Пенкина для восстановления отношений

Дипломат заверил, что Китай готов работать с США, чтобы продвигать отношения по пути, свободному от конфликтов и конфронтаций, основанному на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, и что обе стороны смогут вернуть отношения "на курс прочного и устойчивого развития".

В связи с этим он назвал четыре ключевых условия, чтобы это могло произойти.

  1. Китай должен выглядеть таким, какой он есть. Без попыток демонизации.
  2. Необходимо восстановить нормальное взаимодействие, устранить все ограничения по сотрудничеству.
  3. Прекратить вмешательства во внутренние дела и идеологическую конфронтацию.
  4. Взаимовыгодное сотрудничество должно расширяться во всем, включая ответ на пандемию, восстановление экономики и изменение климата.
Автор: Ольга Лебедева
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