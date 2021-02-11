Украина и Евросоюз начали пересматривать соглашение об ассоциации

Накануне в Брюсселе состоялось седьмое заседание Совета ассоциации Украина — Европейский союз. Речь шла в том числе о пересмотре соглашения об ассоциации.

В ходе заседания украинская сторона намеревалась поднять вопросы о скорейшем вступлении в НАТО и обновлении параметров соглашения об ассоциации с ЕС. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, процесс пересмотра соглашения уже стартовал.

"Дальше работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись… Это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году и надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все изменения", — заявил он на брифинге после заседания.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Документ предусматривает, в частности, создание зоны свободной торговли и открытие для Украины европейского рынка. Однако, несмотря на попытки Киева провести реформы и построить "европейскую Украину", которая будет интегрирована в том числе в НАТО, пока "провалы" очевидны даже по базовым начинаниям. Так, из ЕС на Украину, по последним данным, везут всё больше продовольствия.