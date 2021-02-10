Politico: импичмент поможет Трампу провести "чистку рядов"

О том, что импичмент может оказываться делом не только вредным, но и полезным, пишет издание Politico. Со ссылкой на источники, близкие к Трампу, журналисты отмечают: импичмент помог бывшему президенту устроить проверку своих сторонников.

Трамп, уверены журналисты, из политики просто так не уйдёт и после завершения всех процедур, связанных с импичментом, вернётся в игру. При этом обвинения против него строятся в основном на факте штурма Капитолия.

"С момента штурма Капитолия прошёл месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него", — отмечает бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

Логично, что для возвращения Трампу понадобится новая команда: и импичмент окажется как никогда кстати при её формировании. Процедура поможет Трампу устроить "чистку рядов": стало понятно, кто из его окружения на самом деле не поддерживает идеи и действия бывшего президента. По мнению источников Politico, в скором времени данным людям стоит ждать "мести".