Известный журналист Владимир Познер рассказал, в какой стране ему лучше живётся. Ранее такой вопрос поступил на его официальный сайт.
Телеведущий не понял вопроса и решил его перефразировать.
"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — ответил Познер.
"Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — добавил журналист.
По словам Познера, на всей территории Франции он чувствует себя "по-настоящему дома".
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