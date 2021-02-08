"Субъективно": Познер назвал лучшую страну для проживания

Известный журналист Владимир Познер рассказал, в какой стране ему лучше живётся. Ранее такой вопрос поступил на его официальный сайт.

Телеведущий не понял вопроса и решил его перефразировать.

"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — ответил Познер. "Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — добавил журналист.

По словам Познера, на всей территории Франции он чувствует себя "по-настоящему дома".