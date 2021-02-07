Смена власти в Белом доме является хорошей возможность для Украины получить членство в Североатлантическом альянсе.

Такое мнение высказал бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", — отметил политик.