Смена власти в Белом доме является хорошей возможность для Украины получить членство в Североатлантическом альянсе.
Такое мнение высказал бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", — отметил политик.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.