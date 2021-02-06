Германия и другие страны ЕС планирует и дальше вводить ограничения против белорусских властей.
С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС", - отметила политик.
Меркель напомнила, что власти Евросоюза не признают итоги президентских выборов в Белоруссии.
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