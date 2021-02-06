Меркель снова пригрозила Белоруссии санкциями

Германия и другие страны ЕС планирует и дальше вводить ограничения против белорусских властей.

С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС", - отметила политик.

Меркель напомнила, что власти Евросоюза не признают итоги президентских выборов в Белоруссии.