В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального

Американские сенаторы упорно продолжают называть осуждённого за мошенничество Алексея Навального "оппозиционным лидером и активистом по борьбе с коррупцией".

"Американские сенаторы внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность". Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — сообщила пресс-служба сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил условный срок реальным пребыванием в колонии общего режима гражданину России Алексею Навальному, осуждённому за мошенничество в особо крупном размере. Судебное заседание вызвало пристальный интерес западных дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное поведение — не норма, а политическая акция.

Также в МИД РФ в ответ на призывы западных стран к "немедленному и безусловному" освобождению Навального посоветовали заниматься своими проблемами и не вмешиваться во внутрироссийские дела.