Зеленскому хотят объявить импичмент за "издевательства над страной"

Действия Владимира Зеленского, похоже, переполнили чашу терпения украинских политиков. По данным, которые озвучил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, может быть запущена процедура импичмента.

Как уточняется, действия ОПЗЖ связаны с решением Зеленского устроить "санкционный перерыв" для некоторых украинских телеканалов под видом "борьбы с пропагандой". Ранее это решение было раскритиковано многими политиками.

"Мы проведём чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому", — заявил Рабинович, выступая в парламенте.

Политик уверен, что Зеленский "ударил в сердце демократии" и поставил независимость страны под угрозу. "Закрыть рот" партии у президента не выйдет, сообщил Рабинович.