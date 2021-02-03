Действия Владимира Зеленского, похоже, переполнили чашу терпения украинских политиков. По данным, которые озвучил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, может быть запущена процедура импичмента.
Как уточняется, действия ОПЗЖ связаны с решением Зеленского устроить "санкционный перерыв" для некоторых украинских телеканалов под видом "борьбы с пропагандой". Ранее это решение было раскритиковано многими политиками.
"Мы проведём чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому", — заявил Рабинович, выступая в парламенте.
Политик уверен, что Зеленский "ударил в сердце демократии" и поставил независимость страны под угрозу. "Закрыть рот" партии у президента не выйдет, сообщил Рабинович.
"Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", — отметил политик.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.