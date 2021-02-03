Офис Зеленского о причинах "ТВ-санкций": Чистая, злобная пропаганда

Новые подробности о блокировке некоторых украинских телеканалов: на этот раз — из офиса президента Украины. По мнению Михаила Подоляка, данная ситуация — "не совсем про свободу слова".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против некоторых украинских каналов, в том числе "112. Украина" и NewsOne. Решение успели раскритиковать многие политики.

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, на каналах занимались "не совсем журналистикой", при этом стараясь "завернуть пропаганду".

"Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жёстких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно… Пул Медведчука — это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обёртки пропаганда", — написал в Facebook Подоляк.

Так что санкции, которые получили телеканалы, можно рассматривать как "справедливость", которая позволит вернуть рынок медиа в "цивилизацию", а также противодействовать пропаганде, заключил он.