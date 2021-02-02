Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.
"Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением", — написал политик.
Также французский лидер призвал немедленно освободить блогера.
Напомним, 2 января Навальному заменили условный срок на реальный за многократные нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше".
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.