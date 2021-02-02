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Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

"Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением", — написал политик.

Также французский лидер призвал немедленно освободить блогера.

Напомним, 2 января Навальному заменили условный срок на реальный за многократные нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

Автор: Алексей Корнеев
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