Новая проблема для властей Парижа: решительно настроенные мигранты захватили бывшее здание школы. Как передают журналисты Le Figaro, мигранты требовали от мэрии "убежища и спасения от холода и пандемии".
В Le Figaro уточняют, что в бывшем здании школы расположились примерно 200 человек. Таким образом они выразили протест против недостаточно, по их мнению, качественной работы властей в вопросах помощи мигрантам.
Власти отреагировали оперативно: мигрантам выделили транспорт и доставили в отапливаемые помещения.
"Автобусы доставили 101 человека, в том числе 33 женщин и 25 детей, в спортзал в пятом округе, а также 80 мужчин в спортзал в 16-м округе. По итогу мэрия Парижа отчиталась: людей в бывшем здании школы нет.
Мы будем оставаться бдительными, чтобы решение не оказалось временным и не привело к тому, что мигрантов снова выставят на улицу", — подтвердили представители Utopia56 (одна из ассоциаций, в которых ведётся контроль подобных случаев).
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.