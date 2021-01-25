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Беженцы "достучались" до властей Парижа, "захватив" заброшенную школу

Мир

Новая проблема для властей Парижа: решительно настроенные мигранты захватили бывшее здание школы. Как передают журналисты Le Figaro, мигранты требовали от мэрии "убежища и спасения от холода и пандемии".

Беженцы "достучались" до властей Парижа, "захватив" заброшенную школу

В Le Figaro уточняют, что в бывшем здании школы расположились примерно 200 человек. Таким образом они выразили протест против недостаточно, по их мнению, качественной работы властей в вопросах помощи мигрантам.

Власти отреагировали оперативно: мигрантам выделили транспорт и доставили в отапливаемые помещения.

"Автобусы доставили 101 человека, в том числе 33 женщин и 25 детей, в спортзал в пятом округе, а также 80 мужчин в спортзал в 16-м округе. По итогу мэрия Парижа отчиталась: людей в бывшем здании школы нет. 

Мы будем оставаться бдительными, чтобы решение не оказалось временным и не привело к тому, что мигрантов снова выставят на улицу", — подтвердили представители Utopia56 (одна из ассоциаций, в которых ведётся контроль подобных случаев).

Автор: Константин Шапров
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