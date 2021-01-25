Беженцы "достучались" до властей Парижа, "захватив" заброшенную школу

Новая проблема для властей Парижа: решительно настроенные мигранты захватили бывшее здание школы. Как передают журналисты Le Figaro, мигранты требовали от мэрии "убежища и спасения от холода и пандемии".

В Le Figaro уточняют, что в бывшем здании школы расположились примерно 200 человек. Таким образом они выразили протест против недостаточно, по их мнению, качественной работы властей в вопросах помощи мигрантам.

Власти отреагировали оперативно: мигрантам выделили транспорт и доставили в отапливаемые помещения.