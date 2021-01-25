Американский сенатор назвал импичмент Трампу высокомерием

Попытки окончательно похоронить политическую карьеру Трампа, всё-таки объявив ему импичмент, можно назвать одним словом — высокомерие. Такой точкой зрения поделился со СМИ сенатор Марко Рубио.

Общаясь с ведущим Fox News Sunday, Рубио ответил на вопрос о том, нужно ли вообще подвергать Трампа импичменту.

"Я думаю, что это высокомерное заявление. Это должны решать избиратели. Кто мы такие, чтобы говорить избирателям, за кого они могут голосовать в будущем?" — прокомментировал Рубио.

Напомним, что второй процесс касательно импичмента Трампа назначен на восьмое февраля. В случае если всё пройдёт по задумке оппонентов Трампа, бывший президент не сможет снова принять участие в выборах.