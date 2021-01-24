В Бельгии полиция разогнала акцию против полицейского насилия

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ, разгоняя участников несанкционированной акции протеста против полицейского насилия в центре Брюсселя.

Власти Бельгии не дали разрешения на проведение мероприятия из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее, в воскресенье на площади Монт Дез Арт в центре Брюсселя собрались несколько сотен человек, протестующих против полицейского насилия.

Примерно треть собравшихся отказалась выполнить требование полиции разойтись. После этого спецназ полиции был вынужден применить слезоточивый газ для разгона несанкционированного митинга. Водомёт стоял наготове неподалёку, но до его применения дело не дошло.

В ходе произошедших беспорядков полиция задержала несколько десятков активистов. Им выписали штрафы за несоблюдение карантина. В Бельгии такое административное правонарушение обходится в 250 евро и выше, сообщает портал RTBF.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Нидерландах в воскресенье, 24 января, прошли несанкционированные акции протеста против ограничительных мер. В Амстердаме и Эйндховене полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих.