Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Похудевший Максим Фадеев подаст в суд на диетолога
Макгрегор сделал заявление после проигрыша Порье
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
На Украине пожаловались на бесполезность ОБСЕ
Переговоры по переходу Промеса в "Спартак" не продвигаются
Мейвезер высмеял Макгрегора после его поражения Порье
"Будет танцевать с повязкой": врач о будущем Манукяна
Максим Галкин показал секретный туннель под своим "замком"
Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной

В Нидерландах полиция применила водомёты для разгона протестующих

Мир » Европа » Евросоюз

Тотальный локдаун в Нидерландах продлили до 9 февраля. Решение властей вызвало акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.

В Нидерландах полиция применила водомёты для разгона протестующих

Почти полный карантин был объявлен голландскими властями 16 декабря. Все учащиеся были переведены на дистанционное обучение, работают только магазины, продающие товары первой необходимости. Всё остальное в стране закрыто.

Накануне правительство ввело комендантский час с 21:00 до 4:30. В первую же ночь за его нарушение полиция выписала более трёх с половиной тысяч штрафов, 25 человек были задержаны.

В воскресенье, 24 января, в стране прошли несанкционированные акции протеста против ограничительных мер. Выступления недовольных решениями властей переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В частности, в Амстердаме и Эйндховене протестующие забросали полицейских петардами. После этого сотрудники правоохранительных органов применили водомёты и дубинки. В Эйндховене для разгона демонстрантов был также использован слезоточивый газ.

"Подобные сценарии уже имели место в прошлые выходные в Амстердаме", — сообщает издание NL Times.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Португалии завершилось голосование на президентских выборах
В Нидерландах полиция применила водомёты для разгона протестующих
Трубоукладчик "Северного потока-2" возобновил работу
Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
Похудевший Максим Фадеев подаст в суд на диетолога
Макгрегор сделал заявление после проигрыша Порье
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
На Украине пожаловались на бесполезность ОБСЕ
Переговоры по переходу Промеса в "Спартак" не продвигаются
Мейвезер высмеял Макгрегора после его поражения Порье
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков написал стих о муках совести на Мальдивах
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
В Москве задержали Илью Варламова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников