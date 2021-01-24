В Нидерландах полиция применила водомёты для разгона протестующих

Тотальный локдаун в Нидерландах продлили до 9 февраля. Решение властей вызвало акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.

Почти полный карантин был объявлен голландскими властями 16 декабря. Все учащиеся были переведены на дистанционное обучение, работают только магазины, продающие товары первой необходимости. Всё остальное в стране закрыто.

Накануне правительство ввело комендантский час с 21:00 до 4:30. В первую же ночь за его нарушение полиция выписала более трёх с половиной тысяч штрафов, 25 человек были задержаны.

В воскресенье, 24 января, в стране прошли несанкционированные акции протеста против ограничительных мер. Выступления недовольных решениями властей переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В частности, в Амстердаме и Эйндховене протестующие забросали полицейских петардами. После этого сотрудники правоохранительных органов применили водомёты и дубинки. В Эйндховене для разгона демонстрантов был также использован слезоточивый газ.