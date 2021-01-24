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Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион для всех самолётов

Мир » Азия » Ближний Восток

Исключения будут сделаны для грузовых рейсов, аварийных самолётов и лайнеров, пересекающих воздушное пространство Израиля без посадки.

Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион для всех самолётов

Израильский аэропорт Бен-Гурион будет закрыт для пассажирских рейсов и частных самолётов с 26 по 31 января. Это ещё одна мера, принятая властями еврейского государства в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам", сообщило государственное радио Израиля.

"Правительство одобрило предложение премьер-министра, министра здравоохранения и министра транспорта о прекращении полётов в Израиль и из Израиля. Решение вступит в силу в полночь с понедельника на вторник и будет действовать до 31 января 2021 года", — сообщили канцелярия премьер-министра и пресс-служба Минздрава Израиля.

Третий тотальный локдаун в Израиле, введённый 8 января на две недели, продлён до 31 января. Гражданам запрещено удаляться более чем на километр от дома и собираться группами более пяти человек в помещениях и более десяти человек на улицах. Все развлекательные заведения закрыты, кафе и рестораны работают только с доставкой на дом.

"Мы закрываем страну герметически. Как раз на этой неделе закрытия неба мы привьём еще миллион израильтян", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. Его слова приводит Times of Israel.

Ранее сообщалось, что почти 12,5 тысячи человек в Израиле дали положительный результат на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech jab. Из них 69 получили обе дозы.

Автор: Людмила Черткова
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