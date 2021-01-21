ОБСЕ: Киев не должен повторить карабахский сценарий в Донбассе

Председательствующая в ОБСЕ глава шведского МИД Швеции Анн Линде предостерегла власти Украины, от использования карабахского сценария для урегулирования ситуации на Донбассе.

В интервью СМИ Украины Линде сказала, что пример Азербайджана показывает "несостоятельность" военного разрешения территориальных споров:

"Киев, как и Баку, не должен забывать об утраченных территориях, но применять силу ни в Донбассе, ни в Крыму нельзя, потому что насильно установленный мир невозможно сохранить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения", — заявила Анн Линде.

Напомним, как писала "Правда.Ру", вчера, в преддверии визита Анн Линде на Украину, член украинской делегации минской группы Алексей Арестович заявил, что "урегулировать донбасский конфликт можно за один день". Подробнее об этом -здесь.