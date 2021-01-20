США встретят Байдена печальным рекордом: 400 тыс. смертей от COVID-19

Вступление Джо Байдена в должность президента США омрачат цифры "коронавирусных потерь". Из-за сложностей с вакцинами и общей политической ситуацией, а также других факторов счётчик смертей американцев от коронавируса преодолел отметку в 400 тысяч, информирует Politico.

Данные предоставил Университет Хопкинса: по итогам "первой волны" вакцинации удалось сделать всего 12,3 млн прививок, что не позволило достичь заявленной Дональдом Трампом цифры в 20 млн к концу 2020 года. При этом число инфицированных уже превысило 23 млн.

Байден тем временем поставил амбициозную цель — 100 миллионов прививок за первые 100 дней, которые он будет руководить страной.

"Это будет одна из самых сложных задач, которые стоят перед нами как перед нацией. Мы должны сдвинуть небо и землю", — высказался Байден для Fox News.

Число погибших от коронавируса американцев, по данным Politico, не вписалось даже в самые негативные сценарии: всего за месяц погибли 100 тысяч человек.