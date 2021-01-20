"Вашингтон на взводе": как столица ждёт инаугурации Байдена

В напряжении остаётся американская столица в день инаугурации Джо Байдена. Напомним, что церемония пройдёт в 20 часов по московскому времени 20 января.

По данным из Вашингтона, в городе сохраняется тревожная обстановка: полиция и силы Национальной гвардии готовы пресекать беспорядки. По уточнённым данным Politico, в городе готовы к действиям 25 тысяч представителей Национальной гвардии, часть из низ разместили даже в пригородах.

Также Пентагон разрешил ввод в город специалистов по защите от радиации, химических угроз и биологического оружия. Усилены дежурные группы медиков.

Опасения властей вызваны случившейся ранее атакой на Капитолий, в ходе которой погибли пять человек. По итогам трагедии здание обнесли забором, около него также дежурят усиленные патрули.