В напряжении остаётся американская столица в день инаугурации Джо Байдена. Напомним, что церемония пройдёт в 20 часов по московскому времени 20 января.
По данным из Вашингтона, в городе сохраняется тревожная обстановка: полиция и силы Национальной гвардии готовы пресекать беспорядки. По уточнённым данным Politico, в городе готовы к действиям 25 тысяч представителей Национальной гвардии, часть из низ разместили даже в пригородах.
Также Пентагон разрешил ввод в город специалистов по защите от радиации, химических угроз и биологического оружия. Усилены дежурные группы медиков.
Опасения властей вызваны случившейся ранее атакой на Капитолий, в ходе которой погибли пять человек. По итогам трагедии здание обнесли забором, около него также дежурят усиленные патрули.
"Я думаю, что мы не можем уступить тем, кто пытается заставить нас бояться", — заявила ранее вице-президент Камала Харрис для радио NPR, комментируя мнение о том, что церемонию безопаснее было бы провести в здании.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.