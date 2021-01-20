В Офисе Зеленского придумали, чем завлечь Илона Маска на Украину

Игорь Жовква, замглавы Офиса украинского президента уверен: Илон Маск заинтересован или вот-вот заинтересуется в сотрудничестве с Незалежной.

Как заявил политик в интервью ТСН, властям страны есть, что предложить основателю компаний SpaceX и Tesla.

"Литиевые залежи, которые есть у нас могут быть интересны Маску как источник сырья, ведь именно этот материал используется для производства батарей электромобилей Tesla. Мы готовы производить и доставлять литий для него", — сказал Жовква.

Кроме того, замруководителя ОПУ считает, что развитие предприятий американского миллиардера в Украине возможно и вполне реально.