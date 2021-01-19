МИД ЛНР: Украина уклоняется от вопросов по обмену пленными

Очередные проблемы доставляют представители Украины представителям ЛНР. По сведению пресс-службы МИД непризнанной республики, украинская сторона отказывается от диалога по поводу пленных.

Украинская сторона, подчеркнули в ЛНР, не готова к конструктивному диалогу, представители Украины снова уклонились от своих обязательств.

"Украинские представители в очередной раз уклоняются от выполнения своих договорных обязательств, в частности проведения процессуальной очистки лиц, подлежащих освобождению и освобождённых ранее", — комментируют в пресс-службе.

Из-за этого, уточняют в ЛНР, процесс обмена пленными невозможен и снова откладывается.

Напомним, ранее представитель ЛНР Ольга Кобцева уточняла, что с украинской стороны нет не только желания продуктивно работать, но и хоть каких-то данных: с января 2020 года Киев не желает предоставлять ЛНР сведения о том, кого именно удерживает в качестве пленных.