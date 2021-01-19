Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что ему удалось бы стать президентом Украины, поскольку за него проголосовали бы "и русские, и украинцы".
Политик считает, что победа на президентских выборах ему гарантирована, если бы он захотел баллотироваться на Украине.
Жириновский удивлён позицией украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса.
"Весь мир встал в очередь на вакцину — и нашу, и другие. А только на Украине нет вакцины. Смешно, рядом Россия, им предлагают — берите, даже бесплатно, но нет", — отметил политик.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.