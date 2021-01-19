Жириновский готов возглавить Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что ему удалось бы стать президентом Украины, поскольку за него проголосовали бы "и русские, и украинцы".

Политик считает, что победа на президентских выборах ему гарантирована, если бы он захотел баллотироваться на Украине.

Жириновский удивлён позицией украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса.