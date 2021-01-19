Немцам надоели газовые войны: Берлин готов ответить Вашингтону

Американские санкции, введённые против участвующих в "Северном потоке-2" компаний, надоели Берлину. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что пора "недвусмысленно объяснить позицию правительства".

В интервью по поводу санкций для ТАСС Эрнст отметил: не так давно под ограничения попал трубоукладчик "Фортуна", нужны ответные меры.

"Недопустимо то, как США продвигают экономические интересы своей газовой промышленности и стремятся к тому, чтобы при этом их так называемые союзники деградировали, превратившись в подчинённых. Я призываю федеральное правительство вызвать и. о. посла США и недвусмысленно объяснить позицию правительства", — подчеркнул Эрнст.

Кроме того, как ответную меру можно ввести штрафные пошлины на американский газ. Эрнст также опасается, что новый президент Штатов никак не поменяет "агрессивный" экономический вектор работы.