Американские санкции, введённые против участвующих в "Северном потоке-2" компаний, надоели Берлину. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что пора "недвусмысленно объяснить позицию правительства".
В интервью по поводу санкций для ТАСС Эрнст отметил: не так давно под ограничения попал трубоукладчик "Фортуна", нужны ответные меры.
"Недопустимо то, как США продвигают экономические интересы своей газовой промышленности и стремятся к тому, чтобы при этом их так называемые союзники деградировали, превратившись в подчинённых.
Я призываю федеральное правительство вызвать и. о. посла США и недвусмысленно объяснить позицию правительства", — подчеркнул Эрнст.
Кроме того, как ответную меру можно ввести штрафные пошлины на американский газ. Эрнст также опасается, что новый президент Штатов никак не поменяет "агрессивный" экономический вектор работы.
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