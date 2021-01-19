Коньки на гвоздь: отмена ЧМ в Белоруссии с точки зрения политики

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на отмену чемпионата мира-2021 по хоккею в Белоруссии.

Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в другом месте на фоне возможных бойкотов и отказа спонсоров. Соорганизатором турнира была Латвия. Теперь рассматривается вариант, при котором белорусская часть ЧМ пройдёт в Словакии или Дании.

Какой вариант проведения ЧМ по хоккею стал бы оптимальным с политической точки зрения? Своим мнением с читателями "Правды. Ру" поделился Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

"Безобразие, если честно"

Во-первых, оптимально было бы провести соревнования (тем более такого уровня, как Чемпионат мира по хоккею) в той стране, которая законно выиграла в конкурсной борьбе право проведения, начинает эксперт.

"Если мы говорим про Чемпионат мира по хоккею, то это Белоруссия. Чемпионат мира-2021 — это Белоруссия и Латвия. Я не вижу оснований для отмены чемпионата на территории Белоруссии. Считаю, что на организаторов и Международную федерацию хоккея оказали политическое и экономическое давление", — уточняет Свищев.

Такие вещи, подчёркивает эксперт, недопустимы, потому что они превращают спорт и спортивные события в политическое оружие. Решение об отмене стоило бы оспорить в суде, хотя не так давно прошла информация о "компенсации" от Международной федерации хоккея.

"Такие вещи недопустимы в современном спортивном мире. Для меня непонятно, почему спортивное сообщество достаточно тихо реагирует. Завтра заложником такой ситуации может оказаться любая страна", — высказывается Свищев.

Конечно, отмену связывают с оказанием помощи белорусскому народу, белорусской демократии. Но спорт и политика — совершенно разные вещи, напоминает эксперт.