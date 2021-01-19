Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на отмену чемпионата мира-2021 по хоккею в Белоруссии.
Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в другом месте на фоне возможных бойкотов и отказа спонсоров. Соорганизатором турнира была Латвия. Теперь рассматривается вариант, при котором белорусская часть ЧМ пройдёт в Словакии или Дании.
По словам Ринкевича, Латвия готова принять турнир в одиночку. Глава МИД поприветствовал решение IIHF и в очередной раз назвал власть в Белоруссии авторитарным режимом.
"Это верный сигнал, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов", — написал Ринкевич в Twitter.
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