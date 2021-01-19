"Без авторитарных режимов": Латвия готова в одиночку принять ЧМ-2021

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на отмену чемпионата мира-2021 по хоккею в Белоруссии.

Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в другом месте на фоне возможных бойкотов и отказа спонсоров. Соорганизатором турнира была Латвия. Теперь рассматривается вариант, при котором белорусская часть ЧМ пройдёт в Словакии или Дании.

По словам Ринкевича, Латвия готова принять турнир в одиночку. Глава МИД поприветствовал решение IIHF и в очередной раз назвал власть в Белоруссии авторитарным режимом.