Население добилось своего: власти Украины снизят цены на газ

Успехом закончились протесты и требования населения Украины по "газовому вопросу". Цены на голубое топливо будут снижены более чем на 30%.

Ситуация, которая дошла до Верховной рады, привела к тому, что украинское правительство пересмотрит цены на газ. Сообщить об этом решил Владимир Зеленский через Telegram, данные приводит его пресс-служба.

"За принятым решением цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно…", — указано в сообщении.

По уточнённым данным, вводится следующая схема: средний размер платёжки за газ не должен превышать 40% от МРОТ.

Интересно, что ранее эксперт в области экономики Виктор Скаршевский, выступая на NewsOne, отмечал: цены на газ всё равно могут остаться выше, чем в прошлом году — разница достигала 70%.