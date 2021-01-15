Украинцы посмотрели на стоимость газа и вышли на улицы

На Украине продолжаются протесты, вызванные резким ростом тарифов на коммунальные услуги, в частности — на газ. 15 января протестовать вышли жители Херсона, 14 — жители Ужгорода.

Детали приводит канал 112. ua: жители Херсона крайне недовольны ростом цен на газ. Примерно 500 человек выслушали обращение и. о. главы Херсонской областной администрации, который пообещал им связаться как с Радой, так и Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации. Также, сообщил чиновник, может быть рассмотрен запрет на повышение цен на газ в рамках региона.

В Ужгороде на протесты вышли примерно 100 человек, они собрались у здания администрации и также потребовали снизить цены на газ. По мнению горожан, платить по таким тарифам в нынешних условиях невозможно.

К протестующим также вышел представитель руководства: заместитель председателя облсовета. Он пообещал примерно то же, что и его коллега из Херсона: сообщить о проблеме в Раду и Зеленскому.

Между тем цены на газ даже при дополнительном регулировании будут примерно на 70% выше, чем в прошлом году, отметил эксперт в области экономики Виктор Скаршевский в эфире NewsOne.