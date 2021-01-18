Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
При одобрении вакцин Pfizer и Moderna на регулятора ЕС оказали давление
В Австралии пассажир поезда покусал полицейского из-за маски
Врач назвал фактор, сильно увеличивающий риск заражения коронавирусом
Встречавших, но не встретивших Навального сторонников массово задержали
Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков
В Сети появилось видео задержания Навального
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
В России стартует массовая вакцинация от COVID-19
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального

В Иране за шпионаж осуждён американский бизнесмен

Мир

В Иране по обвинению в шпионаже осуждён американский бизнесмен Эмад Шарги. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

В Иране за шпионаж осуждён американский бизнесмен

Об этом со ссылкой на друга семьи Шарги сообщил канал NBC.

"Это дело грозит осложнить планы новой администрации по продолжению дипломатии с Ираном, поскольку избранный президент Джо Байден заявил, что будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана, если Тегеран вернется к соблюдению ядерного соглашения 2015 года", — отмечается в материале издания.

56-летний Эмад Шарги до недавнего времени имел двойное — ирано-американское — гражданство.

  •  Шарги родился в Иране и получил образование в США, получив степень бакалавра в Университете Мэриленда и степень магистра в Университете Джорджа Вашингтона. Он вернулся в Иран в 2016 году.
  • В то время он работал в индустрии пластмассовых материалов в США, в авиационной брокерской фирме в Абу-Даби, и на момент ареста - в инвестиционной компании под названием Sarava Holding, ориентированной на техническую индустрию. 

Год назад, в декабре 2019 года, Иран аннулировал оба его паспорта, лишив возможности покинуть страну.

Теперь вот новое обвинение и приговор.

Помимо Шарги, в Иране находятся под стражей еще трое американцев иранского происхождения: Сиамак Намази (он содержится в тюрьме с 2015 года), его престарелый отец Бакер, и Морад Тахбаз, ирано-американский активист-эколог, который также имеет британское гражданство.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
ФБР ищет, кто направил сторонникам Трампа крупный транш в биткоинах
При одобрении вакцин Pfizer и Moderna на регулятора ЕС оказали давление
В Австралии пассажир поезда покусал полицейского из-за маски
Многотысячная толпа гондурасских мигрантов рвётся к границе США
Врач назвал фактор, сильно увеличивающий риск заражения коронавирусом
Встречавших, но не встретивших Навального сторонников массово задержали
Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков
В Сети появилось видео задержания Навального
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
Популярное
Зарубежный
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл

Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.

Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Новости Европы
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Российский шоу-бизнес
Сыну Грачевского могут списать многомиллионный долг
Российский шоу-бизнес
Экс-жена Грачевского прокомментировала смерть бывшего мужа
Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер Ларри Романофф Голод 1959 года в Китае: мифы, правда и реальные причины Ларри Романофф Руслан Веснянко Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет Руслан Веснянко
Комментарии
Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели своих кошек
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Германия передала России информацию по Навальному
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Голод 1959 года в Китае: мифы, правда и реальные причины
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
"Водочки нам принеси. Мы домой летим": Навальный вылетел из Берлина
Пушков спрогнозировал "поток маргиналов" в США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников