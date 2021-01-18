В Иране за шпионаж осуждён американский бизнесмен

В Иране по обвинению в шпионаже осуждён американский бизнесмен Эмад Шарги. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Об этом со ссылкой на друга семьи Шарги сообщил канал NBC.

"Это дело грозит осложнить планы новой администрации по продолжению дипломатии с Ираном, поскольку избранный президент Джо Байден заявил, что будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана, если Тегеран вернется к соблюдению ядерного соглашения 2015 года", — отмечается в материале издания.

56-летний Эмад Шарги до недавнего времени имел двойное — ирано-американское — гражданство.

Шарги родился в Иране и получил образование в США, получив степень бакалавра в Университете Мэриленда и степень магистра в Университете Джорджа Вашингтона. Он вернулся в Иран в 2016 году.

В то время он работал в индустрии пластмассовых материалов в США, в авиационной брокерской фирме в Абу-Даби, и на момент ареста - в инвестиционной компании под названием Sarava Holding, ориентированной на техническую индустрию.

Год назад, в декабре 2019 года, Иран аннулировал оба его паспорта, лишив возможности покинуть страну.

Теперь вот новое обвинение и приговор.

Помимо Шарги, в Иране находятся под стражей еще трое американцев иранского происхождения: Сиамак Намази (он содержится в тюрьме с 2015 года), его престарелый отец Бакер, и Морад Тахбаз, ирано-американский активист-эколог, который также имеет британское гражданство.