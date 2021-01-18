В Иране по обвинению в шпионаже осуждён американский бизнесмен Эмад Шарги. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Об этом со ссылкой на друга семьи Шарги сообщил канал NBC.
"Это дело грозит осложнить планы новой администрации по продолжению дипломатии с Ираном, поскольку избранный президент Джо Байден заявил, что будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана, если Тегеран вернется к соблюдению ядерного соглашения 2015 года", — отмечается в материале издания.
56-летний Эмад Шарги до недавнего времени имел двойное — ирано-американское — гражданство.
Год назад, в декабре 2019 года, Иран аннулировал оба его паспорта, лишив возможности покинуть страну.
Теперь вот новое обвинение и приговор.
Помимо Шарги, в Иране находятся под стражей еще трое американцев иранского происхождения: Сиамак Намази (он содержится в тюрьме с 2015 года), его престарелый отец Бакер, и Морад Тахбаз, ирано-американский активист-эколог, который также имеет британское гражданство.
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