Министр здравоохранения США ушёл в отставку

Министр здравоохранения США Алекс Азар подал заявление об отставке, однако чиновник согласился доработать до конца своих полномочий.

Уже 20 января пройдёт инаугурация Джо Байдена и политик вступит в должность президента США. Тогда Дональд Трамп и его кабинет министров уйдут в отставку. Получается, что Азару нужно доработать всего два дня без учёта выходных дней.

Напомним, сейчас в США наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка из-за стремительного распространения коронавирус. Каждый день опасным недугом заболевают более 200 тысяч американцев.