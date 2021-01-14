Судьи Южной Кореи определились со сроком для бывшего президента

Без изменений останется приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которую ранее осудили на 22 года. Верховный суд Республики Корея ещё раз пересмотрел приговор и вынес окончательный вердикт.

Напомним, что Пак Кын Хе в результате крупного скандала была подвергнута импичменту в марте 2017 года. К июлю 2018 года стал известен приговор: 15 лет тюрьмы за взятки и ещё пять лет по статье "злоупотребление властью". Данное решение вынес суд первой инстанции, а апелляционный суд страны "добавил" к сроку ещё 10 лет.

Таким образом, суммарный срок должен был составить 30 лет, однако в последствии решения судов пересмотрели. Часть обвинений судьи сняли, однако срок всё равно остался большим: 22 года. Теперь же окончательную точку поставил Верховный суд страны: приговор больше нельзя обжаловать.

Помимо тюремного срока Пак Кын Хе получила крупный штраф: 16 млн долларов.