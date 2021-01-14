Без изменений останется приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которую ранее осудили на 22 года. Верховный суд Республики Корея ещё раз пересмотрел приговор и вынес окончательный вердикт.
Напомним, что Пак Кын Хе в результате крупного скандала была подвергнута импичменту в марте 2017 года. К июлю 2018 года стал известен приговор: 15 лет тюрьмы за взятки и ещё пять лет по статье "злоупотребление властью". Данное решение вынес суд первой инстанции, а апелляционный суд страны "добавил" к сроку ещё 10 лет.
Таким образом, суммарный срок должен был составить 30 лет, однако в последствии решения судов пересмотрели. Часть обвинений судьи сняли, однако срок всё равно остался большим: 22 года. Теперь же окончательную точку поставил Верховный суд страны: приговор больше нельзя обжаловать.
Помимо тюремного срока Пак Кын Хе получила крупный штраф: 16 млн долларов.
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