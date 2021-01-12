Претензия Анкары: НАТО не помогает Турции бороться с террористами

Недоволен остался действиями НАТО по борьбе с терроризмом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 12 января, выступая в столице страны, он почеркнул: в НАТО предпочли оставить Турцию одну.

Рассказывая об угрозах терроризма, Эрдоган сообщил: Анкара всегда готова оказать помощь странам-членам альянса в рамках совместных антитеррористических операций. Безопасность альянса, выделил главное президент, начинается с восточных границ Турции.

"Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом?" — задался вопросом лидер Турции.

При этом, дополнил Эрдоган, из Штатов и вовсе помогают СС (силам самообороны) сирийских курдов: поставляют транспорт и оружие, несмотря на то, что в Турции они считаются террористами и объявлены вне закона.