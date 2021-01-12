Эрдоган предложил "ликвидировать пробел" в ЕС

Не успела Великобритания окончательно "расстаться" с ЕС (и испытать ряд проблем), как из Турции предложили "ликвидировать пробел" в рядах членов блока.

Вместо Великобритании в ЕС неплохо смотрелась бы Турция, причём вступление страны в блок значительно помогло бы как экономически, так и репутационно.

"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", — заявил президент Турции Тайип Эрдоган послам стран ЕС, которых принимал в Анкаре.

Президент Турции уверен, что сотрудничество, которое поможет всем сторонам, будет очень полезно. Более того — даже вопрос с Грецией по Средиземному морю может быть решён, знаменуя "новую эру в отношениях между Анкарой и Афинами".