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Эффект Brexit: почему выход Великобритании из ЕС выгоден России

Политика

Необычные последствия выхода из ЕС ощутили на себе британские водители. Как оказалось, ввозу в Европу после Brexit не подлежат даже бутерброды.

Эффект Brexit: почему выход Великобритании из ЕС выгоден России

Ситуацию осветили на голландском телевидении: таможенники Нидерландов в соответствии с новым регламентом работы были вынуждены тщательно досмотреть всех водителей из Великобритании и конфисковать даже бутерброды с ветчиной.

Дело в том, что после Brexit представители Великобритании не могут ввозить в ЕС ряд продуктов, к которым относятся ветчина (и мясо в целом), различные овощи и фрукты, рыба и другие — список достаточно большой.

Какие ещё (неочевидные, может быть, на первый взгляд) последствия есть у выхода Великобритании из ЕС? Мнением с читателями "Правды. Ру" поделился Александр Коробко, журналист-международник, глава студии "Русский час".

Британия выиграет: поможет Россия

Эксперт отмечает: по большому счёту, Британия только выиграет от выхода из ЕС. Сложности вроде ситуации на голландской таможне — временные.

Британия после выхода из ЕС придёт к простому выводу: необходимо более плотное торговое взаимодействие с Россией. И для России это хорошая новость.

"Несмотря на то, что в британском истеблишменте сильны русофобские политические настроения, на экономике это особо не отражается. Потому что Британия остается одним из основных наших партнёров, в том числе и инвесторов", — уточняет Коробко.

Стоит сделать ремарку: в британские инвестиции, видимо, записываются и деньги тех россиян, которые хранят их в Британии, а потом через британские фирмы инвестируют в Россию.

"И это тоже не так уж плохо, потому что могли бы инвестировать и в британскую экономику", — добавляет Коробко.

"Пусть голландцы едят бутерброды"

Согласно статистике Британия остаётся одним из лидеров по инвестированию в Россию. Например, по данным ЦБ РФ, в экономику России только через прямые инвестиции Великобритания (с учётом подконтрольных ей оффшоров) принесла 104 млрд долларов за 2019 год.

Поэтому с выходом Британии из ЕС последняя почувствует, что Россия на самом деле стабильный и хороший партнёр.

"Британия, я думаю, выиграет. Потому что ЕС сейчас тонет, прежде всего, под гнётом неразумной миграционной политики. Я думаю, это одна из основных причин, по которой Британия вышла из ЕС.

Конфискованные на границе с Голландией бутерброды — это не самое худшее, что может случиться. Тем более что 60% по статистике британцев страдают излишним весом. Я думаю, что, может быть, им не помешает чуть-чуть сейчас подкорректировать питание.

Поэтому пусть голландцы едят бутерброды", — резюмирует Коробко.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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