Греция и Турция снова сядут за стол переговоров

С новых переговоров начнут новый год представители Греции и Турции. Стороны встретятся за столом переговоров 25 января и попробуют решить спорную ситуацию в Средиземном море.

Напомним о сути спора: в районе шельфа, который считается греческим, ведёт активные геологические работы турецкий флот.

По мнению представителей ЕС, Турция нарушает границы — в данном районе располагается исключительная экономическая зона Греции. Однако в Турции уверены: у них есть право не только вести в данной зоне работы, но и добывать там полезные ископаемые.