С новых переговоров начнут новый год представители Греции и Турции. Стороны встретятся за столом переговоров 25 января и попробуют решить спорную ситуацию в Средиземном море.
Напомним о сути спора: в районе шельфа, который считается греческим, ведёт активные геологические работы турецкий флот.
По мнению представителей ЕС, Турция нарушает границы — в данном районе располагается исключительная экономическая зона Греции. Однако в Турции уверены: у них есть право не только вести в данной зоне работы, но и добывать там полезные ископаемые.
"Это приглашение, и я надеюсь, что Греция не отвергнет это приглашение и исследовательские переговоры могут возобновиться в течение этого месяца", — ранее рассказал СМИ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, данные приводит trthaber.com.
"Греция выразила намерение ответить на любое подобное приглашение турецкой стороны в соответствии с международным правом по вопросу демаркации исключительной экономической зоны и континентального шельфа", — высказался официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну, данные приводит mfa.gr.
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