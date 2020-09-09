Столкновения Греции с Турц﻿ией — подарок для Эрдогана

Почему произошел конфликт между Турцией и Грецией, где его истоки? "Правде.Ру" объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

— Турецко-греческий конфликт произошел по поводу газового месторождения на Шельфе, открытого в 2019 году около Кипра. Его оспаривает Турция с одной стороны, и с другой стороны другие средиземноморские страны заключили какой-то консорциум, решив разрабатывать эти месторождения и слать газ по газопроводу в Европу, а Турцию вместе с Ливией как-то забыли.

Турция спохватилась, с Ливией заключила договор о разграничении этой акватории, и получилось так, что Грецию как бы турки отодвинули. И послали в эти акватории свой разведывательный корабль.

Евросоюз собирается на Анкару санкции накладывать, но Турция не отступает и с угрожающей риторикой говорит о военной готовности. Ситуация накаляется. Расскажите нам свое ее видение.

— Начнем с глобального, потом будем опускаться ниже. Турция уже совершенно не такая, какая была на протяжении ХХ века — а она была правой рукой США в регионе, практически не имела своей внешней политики и действовала строго в рамках, навязанных извне Америкой и НАТО. Но сегодня это все более и более самостоятельный игрок с политикой, ориентированной внешне на национальные интересы и ценности.

Все реже и реже приходится искать за ее плечами Штаты, что, с одной стороны, хорошо, но легче отношения с Турцией не становятся. Ее внешняя политика имеет имперский синдром, ведь она была империей, потом в 1923 году Лозаннский договор привел ее к текущей территории. И у Анкары есть желание возродить былое величие, вернуться в "золотой век" Османской империи. Поэтому ее главная идеология — неоосманизм, желание так или иначе контролировать былые пространства.

Второе — это панисламизм, где Турция выступает лидером исламского мира, влияющему все дальше и дальше, в том числе на Запад. И Турция позиционирует себя как региональный лидер и имеющая влияние на все происходящее в мире держава. Президент Эрдоган неоднократно повторял свой лозунг: мир больше пяти, то есть пяти членов Совета безопасности ООН. Он неоднократно призывал реформировать Совбез, и Турция бросает, по сути, вызов всей системе международных отношений.

Хотя у Анкары недостаточно ресурсов для мировой державы, и потом, этот титул подразумевает большую ответственность. А она ведет очень конфликтную внешнюю политику. И у нее помимо Греции хватает проблем с соседями: Сирией, Ираком, Арменией, Балканскими странами и с Ираном, хотя здесь тактический треугольник с Россией.

Конфликт с Грецией не нов, американцы с удивлением наблюдали эту конфронтацию в рамках НАТО. Она есть и сегодня, и здесь по сути нет правых и виноватых.

Турция стремится в Европу на протяжении всей второй половины ХХ века, провела множество существенных реформ, но у этого пути должно быть некое завершение. Требуют этого списка от европейцев, ей не дают. Можно понять. Турция нуждается в собственных ресурсах, а также пытается использовать чужие, становясь энергетическим хабом. Через нее идет много инфраструктурных проектов, в том числе российские газопроводы, из Азербайджана — но все же она пытается снизить зависимость о внешних игроков. Давит на Россию, используя сжиженный газ из Катара, что бьет по нашим интересам. Это вот все надо учитывать, она мало считается с тем, что в проекты вложено.

Говоря о Турции и Греции — именно жители турецких приграничных территорий, где я бывал лично, такой конфронтацией недовольны, они не консерваторы и не поддерживают правящую элиту. Говорят, что не надо портить отношения. Острова же сами находятся близко от Турции и далеко от материковой Греции. И туда неоднократно залетали турецкие самолеты, нарушая воздушное пространство последней. Конфликт длится, наверное, с подписания Лозаннского договора, если не раньше.

Исторический конфликт

— А что это за договор, на который все время ссылается Турция?

— После Первой мировой войны по Севрскому договору от Турции почти ничего не оставалось, единственная подписавшей его страной стала Греция, и мигом стала вводить войска. В городе Смирна, он же Измир, устроили греки резню, которую турки хорошо помнят. Потом по Лозаннскому договору 1923 года возникла современная Турция. Здесь Ататюрка поддержала Советская Россия исходя из того, что он якобы производит социалистическое строительство. Чем меньше она в него вкладывалась, тем меньше была эта риторика.

В общем, нарушая сейчас договоренность 1923 года (Греция их нарушает, направляя войска на эти острова) она подталкивает Турцию к трансформации договора. В Турции говорят о его как пересмотре, так и отмене. Первая коллективная молитва в Софии, кстати, прошла в день его подписания. Турки демонстрируют свое стремление к реликвии, к пересмотру очень многих вещей, в том числе и территориального порядка.

Зачем же посылать войска на острова, делая Анкаре по сути подарки? Это может привести к возможному неуправляемому конфликту. И провоцировать ее опасно, хотя кто-то когда-то должен ей преподать урок, что такое действительно быть мировой державой. Греки здесь нарушают не только 23-й год, еще было Парижское соглашение 47-го года, которое тоже подразумевало не размещение войск на этих островах, потому что они действительно близко находятся от Турции.

— Турция говорит, что по Лозаннскому договору территориальные воды оцениваются в три мили, а Греция просит сейчас, то есть не просит, а установила эту границу до 12 миль. Это турок очень нервирует. Получается, они вообще не имеют права на акватории, которые буквально у их берегов.

— Да, по сути лишают возможности даже передвигаться вдоль своих берегов, потому что это будет невозможно без разрешения Греции. Турция до сих пор не поднимала вопроса о принадлежности этих островов, но нынешняя ситуация, боюсь, может привести к тому, что поднимет. Учитывая сложность положения Эрдогана сейчас внутри общества, для него эти PR-шаги в виде столкновения с Грецией — это подарок, он сможет проявить себя национальным лидером, защитником интересов страны.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев