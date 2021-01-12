Fox News: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп признал, что он "несет некоторую вину за беспорядки в Капитолии на прошлой неделе" во время разговора с лидером Республиканской партии Кевином Маккарти.

Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией".

По данным, полученным изданием, Маккарти "озвучил мнение в понедельник на конференции Палаты представителей Республиканской партии":

"Выступая перед сторонниками, Трамп повторил свои заявления о том, что "мы выиграли эти выборы" и "умышленно сделал заявления, которые в контексте поощряли — и явно привели к беззаконию в Капитолии, поскольку президент сказал, буквально, следующее: "если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны."

Сам Маккарти также "согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки".