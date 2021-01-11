Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Избранный президент США Джозеф Байден прошёл вторую процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он получил вторую дозу двухкомпонентной вакцины производства американской фармацевтической компании Pfizer. Процедуру вакцинации, так же, как и в первый раз, транслировали американские телеканалы. Первая доза вакцины была введена Джозефу Байдену 21 декабря 2020 года.

Избранный вице-президент США Камала Харрис также проходит процедуру вакцинации от COVID-19. 29 декабря ей ввели первую дозу американского препарата Moderna.

"Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно. Речь идёт буквально о спасении жизней", — обратилась она к согражданам после процедуры в эфире телеканала CNN.

Также Камала Харрис сообщила, что её супруг тоже обязательно сделает прививку от коронавируса.

Церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена пройдёт 20 января.