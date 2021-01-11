Президент России Владимир Путин сообщил, что с момента прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в регион вернулись порядка 48 тысяч жителей.
Об этом российский лидер упомянул в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших", — отметил Путин.
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