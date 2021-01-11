Путин: более 48 тысяч человек вернулись в Карабах

Президент России Владимир Путин сообщил, что с момента прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в регион вернулись порядка 48 тысяч жителей.

Об этом российский лидер упомянул в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.