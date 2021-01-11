Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Дочь Заворотнюк раскритиковала фанатов своей матери
Алёна Шишкова призналась, что носила парики из-за лысины
Польховский объяснил, как россияне выиграли смешанную эстафету
Мэр Якутска уйдёт в отставку из-за проблем со здоровьем
Мать Алексея Панина умерла из-за коронавируса
Bild: парламент Германии усилил безопасность после беспорядков в США
Пашиняна попытались не пустить в Москву
Трескучие морозы надвигаются на Москву и область
Китайские власти всё-таки пустят в страну экспертов ВОЗ

Ким Чен Ын получил новый титул - генеральный секретарь правящей партии

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил новый титул — "генеральный секретарь правящей Рабочей партии", который ранее носили его покойные отец и дед.

Ким Чен Ын получил новый титул - генеральный секретарь правящей партии

Об этом сегодня сообщили государственные СМИ, отметив, что это "является символическим шагом", направленным на укрепление его авторитета в условиях растущих экономических проблем".

В сообщении со ссылкой на материалы съезда партии, который сейчас проходит в Пхеньяне впервые за последние пять лет, говорится, что Ким "великолепно реализовал историческую миссию по завершению плана ядерного наращивания страны".

"Это во многом символическое назначение, поскольку Ким уже был высшим лидером партии. Во время съезда партии в 2016 году он был назначен "председателем партии", что является эквивалентом "генерального секретаря" — так называлась должность его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. До съезда 2016 года Ким Чен Ын возглавлял партию с титулом "первый секретарь", — написано в сообщении официального корейского Центрального информационного агентства.

Напомним, что с момента наследования власти после смерти своего отца в конце 2011 года 37-летний Ким постепенно укрепил свою власть с помощью серии громких казней и чисток, которые устранили его потенциальных соперников. Он также занял ряд руководящих должностей, включая пост председателя Комиссии по государственным делам и Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Севера численностью 1,2 миллиона человек, а также высший партийный пост.

  • Два покойных северокорейских лидера сохранили посмертные титулы-Ким Чен Ир остаётся "вечным генеральным секретарем", а Ким Ир Сен — "вечным президентом"."
  • Семья Ким управляла Северной Кореей с сильным культом личности, который возвысил ключевых членов семьи до богоподобного статуса с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году.

Читайте также:

Ким Чен Ын поклялся улучшить связи с внешним миром

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Художник из США представил картину-реакцию на штурм Капитолия
Пашиняна попытались не пустить в Москву
Трескучие морозы надвигаются на Москву и область
Китайские власти всё-таки пустят в страну экспертов ВОЗ
Новое обвинение для Трампа: "Служанка Путина"
Иран - Южной Корее: в захвате вашего судна политика ни при чём
Первый случай "британского" штамма COVID-19 зарегистрирован в России
Государственные флаги приспущены в США в память о погибших полицейских
Глава ООН обвинил богатые страны в "вакцинном национализме"
В мире более 90 миллионов случаев коронавируса
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников