Ким Чен Ын получил новый титул - генеральный секретарь правящей партии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил новый титул — "генеральный секретарь правящей Рабочей партии", который ранее носили его покойные отец и дед.

Об этом сегодня сообщили государственные СМИ, отметив, что это "является символическим шагом", направленным на укрепление его авторитета в условиях растущих экономических проблем".

В сообщении со ссылкой на материалы съезда партии, который сейчас проходит в Пхеньяне впервые за последние пять лет, говорится, что Ким "великолепно реализовал историческую миссию по завершению плана ядерного наращивания страны".

"Это во многом символическое назначение, поскольку Ким уже был высшим лидером партии. Во время съезда партии в 2016 году он был назначен "председателем партии", что является эквивалентом "генерального секретаря" — так называлась должность его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. До съезда 2016 года Ким Чен Ын возглавлял партию с титулом "первый секретарь", — написано в сообщении официального корейского Центрального информационного агентства.

Напомним, что с момента наследования власти после смерти своего отца в конце 2011 года 37-летний Ким постепенно укрепил свою власть с помощью серии громких казней и чисток, которые устранили его потенциальных соперников. Он также занял ряд руководящих должностей, включая пост председателя Комиссии по государственным делам и Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Севера численностью 1,2 миллиона человек, а также высший партийный пост.

Два покойных северокорейских лидера сохранили посмертные титулы-Ким Чен Ир остаётся "вечным генеральным секретарем", а Ким Ир Сен — "вечным президентом"."

Семья Ким управляла Северной Кореей с сильным культом личности, который возвысил ключевых членов семьи до богоподобного статуса с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году.

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