Ким Чен Ын поклялся улучшить связи с внешним миром

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на партийной конференции, проходящей в Пхеньяне, подчеркнул необходимость кардинального улучшения связей своей страны с внешним миром.

Государственные СМИ сообщили, что Ким также рассмотрел отношения с Южной Кореей, но не уточнил, какие шаги он хотел бы предпринять.

Наблюдатели ожидали, что Ким воспользуется первым съездом правящей Рабочей партии за последние пять лет, чтобы послать примирительные жесты Сеулу и Вашингтону, поскольку его страна оказалась в "экономическом цейтноте" из-за санкций.

Что сказал Ким Чен Ын

"В своем выступлении Ким провозгласил общую ориентацию и политическую позицию нашей партии на всестороннее расширение и развитие внешних связей", — сообщило сегодня Центральное корейское информационное агентство.

В своем вступительном слове Ким признал, что его предыдущие планы экономического развития потерпели неудачу, и пообещал разработать новый пятилетний план развития.

Он заявил также, что будет укреплять военный потенциал своей страны.

В ходе заседания северокорейский лидер призвал к "основательному устранению несоциалистических элементов в северокорейском обществе" и предложил "пути продвижения мощи социальной системы государства".

"Ким критиковал организации трудящихся, включая молодежную лигу, за якобы невыполнение своих обязанностей и сказал, что молодежная лига должна уделять приоритетное внимание идеологическому воспитанию над другими задачами", — сообщает ЦТАК.

Отношения с Южной Кореей

Связи между двумя Кореями прекращены по инициативе Пхеньяна. Некоторые наблюдатели говорят, что Северная Корея разочарована тем, что Сеул не смог оторваться от Вашингтона и возродить застопорившиеся совместные экономические проекты, сдерживаемые санкциями США.

Есть мнение, что Северная Корея может вновь обратиться к Южной Корее, с предложением перемирия, прежде чем настаивать на переговорах с администрацией Байдена.