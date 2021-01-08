Ким Чен Ын поклялся улучшить связи с внешним миром

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на партийной конференции, проходящей в Пхеньяне, подчеркнул необходимость кардинального улучшения связей своей страны с внешним миром.
Государственные СМИ сообщили, что Ким также рассмотрел отношения с Южной Кореей, но не уточнил, какие шаги он хотел бы предпринять.
Наблюдатели ожидали, что Ким воспользуется первым съездом правящей Рабочей партии за последние пять лет, чтобы послать примирительные жесты Сеулу и Вашингтону, поскольку его страна оказалась в "экономическом цейтноте" из-за санкций.
"В своем выступлении Ким провозгласил общую ориентацию и политическую позицию нашей партии на всестороннее расширение и развитие внешних связей", — сообщило сегодня Центральное корейское информационное агентство.
В своем вступительном слове Ким признал, что его предыдущие планы экономического развития потерпели неудачу, и пообещал разработать новый пятилетний план развития.
Он заявил также, что будет укреплять военный потенциал своей страны.
В ходе заседания северокорейский лидер призвал к "основательному устранению несоциалистических элементов в северокорейском обществе" и предложил "пути продвижения мощи социальной системы государства".
"Ким критиковал организации трудящихся, включая молодежную лигу, за якобы невыполнение своих обязанностей и сказал, что молодежная лига должна уделять приоритетное внимание идеологическому воспитанию над другими задачами", — сообщает ЦТАК.
Связи между двумя Кореями прекращены по инициативе Пхеньяна. Некоторые наблюдатели говорят, что Северная Корея разочарована тем, что Сеул не смог оторваться от Вашингтона и возродить застопорившиеся совместные экономические проекты, сдерживаемые санкциями США.
Есть мнение, что Северная Корея может вновь обратиться к Южной Корее, с предложением перемирия, прежде чем настаивать на переговорах с администрацией Байдена.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.