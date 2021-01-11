Выборы в Киргизии: Садыр Жапаров одерживает уверенную победу

На президентских выборах в Киргизии, судя по предварительным результатам, уверенную победу одержал Садыр Жапаров.
При подсчете большинства бюллетеней результаты показывают, что он набрал почти 80% голосов.
Напомним, Кыргызстан находится в кризисе с момента парламентских выборов в октябре прошлого года, результаты которых были оспорены, что привело к протестам и отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова.
В победной речи в своем предвыборном штабе в Бишкеке в воскресенье Жапаров пообещал править страной с открытым правительством, свободным от коррупции.
"Мы не повторим ошибок предыдущего правительства, - сказал он. - За последние 30 лет коррупция укоренилась в нашей стране практически во всех сферах нашей жизни - отныне мы не потерпим такого безобразия."
Он также заявил, что будет стремиться "исправить экономические проблемы Кыргызстана в течение трех-пяти лет".
В последние годы в стране наблюдается рост безработицы, что вынуждает многих молодых людей искать работу за границей.
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