У нынешнего президента США Дональда Трампа не получится обойти блокировку в социальной сети Twitter, поскольку подобные попытки будут жёстко пресекаться.
Представители компании сообщили, что будут следить за исполнением своих правил и ограничивать доступ главы государства, несмотря на его попытки обойти блокировку.
"Если станет очевидно, что для избегания бана используется другой аккаунт, он также подлежит приостановке", — отметили в Twitter.
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