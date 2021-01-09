Twitter объявил войну Трампу

У нынешнего президента США Дональда Трампа не получится обойти блокировку в социальной сети Twitter, поскольку подобные попытки будут жёстко пресекаться.

Представители компании сообщили, что будут следить за исполнением своих правил и ограничивать доступ главы государства, несмотря на его попытки обойти блокировку.