Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа навсегда

Администрация социальной сети Twitter бессрочно заблокировала учётную запись действующего президента США Дональда Трампа.

Накануне Twitter-аккаунт Дональда Трампа блокировался на 12 часов "из-за риска призывов к насилию" после событий в Вашингтоне, где сторонники Трампа 6 января устроили беспорядки, ворвавшись в Капитолий в то время, когда Конгресс должен был утверждать победу Джозефа Байдена на выборах президента США.

Затем учётная запись была разблокирована, и последнее, что успел сообщить Дональд Трамп — это решение о своём отказе присутствовать на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — сообщает теперь социальная сеть при попытке зайти на страницу Трампа в Twitter.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг объявил о блокировке страниц Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Немного позже его примеру последовали Snapchat и другие социальные сети.