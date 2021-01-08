"Нападение на демократию": премьер-министр Канады о событиях в США

Своё заявление о беспорядках в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия, высказал на брифинге премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По мнению политика, Трамп подстрекал бунтовщиков.

Трюдо подчеркнул, что насилием невозможно добиться успеха.

"То, что мы видели, было нападением на демократию бунтовщиков, подстрекаемых действующим президентом [Трампом] и другими политиками", — уверен Трюдо.

Политик дополнил: четыре прошедших года показали, что "администрация Трампа трудно предсказуема".

"Грустно будет читать об этом событии в учебниках истории", - резюмировал политик.

Напомним: штурм Капитолия, по предварительным данным, привёл к гибели минимум пяти человек, в том числе одного представителя полиции. В конечном итоге прорвавшихся в здание вывели.

Своё мнение по поводу беспорядков высказали многие мировые лидеры, в том числе президент Турции.