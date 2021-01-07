С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Политик осудил произошедшее и заявил, что ситуация стала возможна из-за лжи.

По данным ТАСС, политик, выступавший на конференции в Берлине седьмого января, охарактеризовал происшествие словами "результат лжи".

"…результат лжи и ещё раз лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне.

Я уверен, что американская демократия сильнее ненависти, а демократические институты имеют больше власти, чем враньё и травля", — уточнил свою позицию Штайнмайер.