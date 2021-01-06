Польский вуз оштрафуют за внеочередную вакцинацию звёзд

В Польше политик и актриса стали ненадолго "врачами", чтобы вне очереди сделать прививку от COVID-19. Теперь Варшавский медуниверситет заплатит штраф за это.

Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых (около 70 тысяч долларов) за то, что провёл процедуру вакцинации политику и актрисе в то время, когда прививки от коронавируса должны были получать врачи.

Польский евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янда были заявлены врачами, чтобы пройти вакцинацию в числе первой приоритетной группы медиков. Скандальная ситуация вскрылась в результате проверки, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Сами знаменитости заявили, что получили "лишние" дозы вакцины. По их словам, иначе вакцина могла бы испортиться и не достаться никому.

В Польше сейчас действует общенациональный карантин, который продлится как минимум до 17 января. Вакцинацию сейчас проходят приоритетные группы населения — врачи, полицейские, учителя, пенсионеры. Для граждан, не входящих в группы риска, вакцина станет доступной с 15 января, сообщает "Политика сегодня".