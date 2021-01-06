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Польский вуз оштрафуют за внеочередную вакцинацию звёзд

Мир » Европа

В Польше политик и актриса стали ненадолго "врачами", чтобы вне очереди сделать прививку от COVID-19. Теперь Варшавский медуниверситет заплатит штраф за это.

Польский вуз оштрафуют за внеочередную вакцинацию звёзд

Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых (около 70 тысяч долларов) за то, что провёл процедуру вакцинации политику и актрисе в то время, когда прививки от коронавируса должны были получать врачи.

Польский евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янда были заявлены врачами, чтобы пройти вакцинацию в числе первой приоритетной группы медиков. Скандальная ситуация вскрылась в результате проверки, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Сами знаменитости заявили, что получили "лишние" дозы вакцины. По их словам, иначе вакцина могла бы испортиться и не достаться никому.

В Польше сейчас действует общенациональный карантин, который продлится как минимум до 17 января. Вакцинацию сейчас проходят приоритетные группы населения — врачи, полицейские, учителя, пенсионеры. Для граждан, не входящих в группы риска, вакцина станет доступной с 15 января, сообщает "Политика сегодня".

Автор: Людмила Черткова
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