Пелоси вновь переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США

Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси в четвёртый раз стала спикером нижней палаты Конгресса, получив большинство голосов.

Накануне Конгресс США 117-го созыва начал свою работу. 80-летняя Нэнси Пелоси вновь избрана спикером Палаты представителей. Она получила 216 голосов в свою поддержку, в то время как за 55-летнего республиканца Кевина Маккарти отдали голоса 209 парламентариев.

Нэнси Пелоси ранее избиралась спикером Палаты представителей в Конгрессе 110-го, 111-го и 116-го созывов. Однако в этот раз ей не удалось получить поддержку абсолютного большинства членов нижней палаты: трое конгрессменов воздержались от голосования, а ещё двое поддержали других кандидатов в спикеры.