Стало известно, какой недуг спровоцирует следующую пандемию

Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса - это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.

Эта теория может оказаться правдивой. Недавно учёный, обнаруживший вирус Эбола, Жан-Жак Муембе-Тамфум сообщил о новом опасном вирусе - X, который обладает заразностью COVID-19 и смертностью Эболы.

На данный момент "Болезнь Х" не была обнаружена специалистами, но в ВОЗ допускают существование такого вируса и уже просчитывают возможные последствия от его распространения.