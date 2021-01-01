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Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением

Мир » Бывший СССР

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении заявил, что хотел бы написать Крым — это Украина на песке пляжа в Ялте.

Однако своим заявлением украинский лидер показал только своё незнание региона, поскольку в Ялте нет песчаных пляжей. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — отметил парламентарий.

Автор: Алексей Корнеев
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