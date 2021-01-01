Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении заявил, что хотел бы написать Крым — это Украина на песке пляжа в Ялте.

Однако своим заявлением украинский лидер показал только своё незнание региона, поскольку в Ялте нет песчаных пляжей. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.